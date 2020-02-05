Москва, , 15:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал Путин.

Он призвал находить подобные недобросовестные аптеки «по каждой организации», после чего принимать соответствующие решения, «чтобы неповадно было в следующий раз».

По словам главы государства, «если два-три таких заведения закрыть», то на гражданах данная мера в плане снабжения медикаментозными средствами никак не отразится.