Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Власти КНР недостаточно быстро на начальном этапе давали сообщения о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения новой болезни. С таким обвинением 5 февраля выступил высокопоставленный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи, его слова приводит газета Financial Times.

Также эксперт назвал реакцию власти Китая на ситуацию с коронавирусом «предосудительной» и заявил, что отсутствие об увеличении заразившихся коронавирусной инфекцией вначале вспышки заболевания может быть связано с тем, что в Ухане в январе были проведены важные политические встречи.

При этом сами власти Китая ранее неоднократно заявляли, что в случае с коронавирусной инфекцией они будут стоять на принципе прозрачности и открытости, а глава ВОЗ отметил, что на этот раз Китай учел все предыдущие ошибки и выступил в поддержку китайских мер по борьбе коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюмень из Китая прилетели первые 80 человек, доставленные на 14-денвный карантин в связи с коронавирусом 2019-nCoV.