Тюмень, , 11:05 — REGNUM В Тюмень из Приморского края прилетели первые 80 человек, доставленные на 14-дневный карантин в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Они были доставлены ранее в Россию из города Ухань (Китай). Их поместят в реабилитационном центре «Градостроитель». Это в 30 километрах от областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, это был первый самолёт Военно-космических сил России. Ранее Тюменская область была определена в качестве одной из площадок для пребывания на карантине граждан, у которых подозревают коронавирус.

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