Иокогама, Япония, , 10:38 — REGNUM В числе 10 человек, которые заразились новой коронавирусной инфекцией на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, входят граждане пяти государств. Об этом 5 февраля сообщается на сайте оператора судна.

Согласно этим данным, наличие коронавируса подтверждено у трёх граждан Японии, трёх граждан КНР, двух австралийцев, а также у одного филиппинца, являющегося членом экипажа, и у одного американца. Все они в настоящее время находятся в госпиталях японской префектуры Канагава и их состояние является нормальным.

При этом, согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, всего на судне находятся граждане более чем 50 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся два гражданина России.