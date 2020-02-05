Иокогама, Япония, , 08:33 — REGNUM На борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся два гражданина России. Об этом 5 февраля рассказали в посольстве РФ в Японии.

«По данным японских властей на судне находятся двое граждан РФ», — приводит РИА Новости слова представителя российской дипмиссии.

Также он рассказал, что в настоящее время российское посольство в Японии выясняет ситуацию с гражданами России на борту Diamond Princess и выражает готовность к оказанию им содействия.

Напомним, круизное судно Diamond Princess вышло из японского порта Йокогама 20 января по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и должно было 3 февраля вернуться обратно. Однако в результате того, что один из пассажиров судна — 80-летний житель Гонконга, сошедший на родине на берег, был заражен новой коронавирусной инфекцией, а несколько пассажиров заявили о недомогании, японские власти решили задержать судно и провести обследование всех 3,7 человек, находящихся на его борту.