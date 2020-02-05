Москва, , 09:30 — REGNUM Роспотребнадзор объяснил гражданам, в чём разница между коронавирусом и вирусом гриппа, сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: Как определить у себя наличие коронавируса

Грипп и коронавирус имеют сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Симптомы вируса гриппа проявляются через 2−3 дня после заражения, коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

В настоящее время вакцины от коронавируса нет. Но в России и ряде стран уже начаты научные разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае зарегистрировано более 20 тыс. 471 подтверждённых случаев заболевания, вызванного коронавирусом.

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, как передаётся коронавирус