Москва, , 08:41 — REGNUM Коронавирус распространяется через капли, образующиеся при чихании и кашле инфицированного человека, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Также он может распространяться, когда человек касается любой загрязнённой поверхности. После чего люди заражаются, касаясь грязными руками рта, носа или глаз.

Коронавирус преимущественно поражает животных, но в некоторых случаях передаётся человеку, как случилось в Ухани. Предположительно, источником вспышки стал рынок морепродуктов, где торговали не только рыбой, но и животными — сурками, змеями и летучими мышами.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых случая заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Южной Корее.

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