Москва, , 10:35 — REGNUM Медицинские маски не защищают от коронавируса, но они способны снизить риск заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит медицинских масок возник в Китае в связи с распространением коронавируса. Цена них в Поднебесной выросла в 2−3 раза. Запрет на вывоз «защитных» медизделий ранее ввели в самом Китае, Индии, Киргизии.

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