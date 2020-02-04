Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Китай из России отправлена партия медицинских масок-респираторов. Их будут бесплатно раздавать в аэропортах КНР, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Эта компания и перевезла партию масок в Поднебесную. Представители авиаперевозчика отмечают, что из-за распространения коронавируса в Китае отмечен дефицит медицинских масок. По этой причине жители вынуждены использовать вместо них подручные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России из продажи пропали медицинские маски. А местами они сильно подорожали. Среди причин — волна заболеваемости ОРВИ и гриппом и истерия по поводу коронавируса.