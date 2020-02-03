Пекин, , 11:27 — REGNUM В Китае пик распространения коронавируса настанет через 10−14 дней, заявил 3 февраля глава спецкомиссии госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10−14 дней», — цитирует его китайский портал Sina.

Он добавил, что власти КНР должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения, бдительность ослаблять нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, совокупное количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, совокупно 361 человек умер от вируса.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили, что 2296 пациентов остаются в тяжелом состоянии, а у 21 588 человек имеется подозрение на заражение. Всего 475 человек были выписаны из клиник по факту выздоровления.

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