Мюнхен, Германия, , 22:44 — REGNUM Два сотрудника фирмы по производству автокомплектующих Webasto оказались заражены коронавирусом нового типа в Германии. Об этом 31 января сообщает агентство Reuters.

Один из сотрудников является китайцем, второй же житель Германии, который, вероятнее всего, заразился вирусом от своего китайского коллеги.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Германии достигло восьми человек. Среди них один ребёнок, которому вирус передался от отца. Все взрослые, заразившиеся коронавирусом, являются сотрудниками компании Webasto, чей головной офис находится в Баварии.

В настоящее время продолжается проверка всех сотрудников компании, контактировавших с заболевшими. Руководство компании приняло решение о закрытии головного офиса до 2 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Германии.

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