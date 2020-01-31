Берлин, , 19:04 — REGNUM В Баварии зарегистрирован уже шестой случай заражения коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, пришедшей из Китая. Об этом сегодня, 31 января, сообщают германские СМИ со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным министерства, заболел ребенок. Ранее вирус был выявлен у его отца, проживающего в баварском районе Траунштайн.

Известно, что все пятеро заболевших взрослых работают в одной компании — Webasto, которая занимается производством автокомплектующих.

Также врачи проверяют более 100 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными.