Москва, , 19:51 — REGNUM Басманный суд Москвы 30 января до 29 марта 2020 года арестовал Максима Уметбаева — экс-сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Подсудимый может воспрепятствовать следствию, влиять на свидетелей или уничтожить улики», — объяснила решение судья Евгения Николаева.

Ранее Уметбаев частично признал вину и попросил смягчить ему меру содержания под стражей.

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Он стал уже четвёртым экс-сотрудником полиции по этому делу, в отношении которого избрали меру пресечения в виде содержания под арестом. До этого Басманный суд арестовал Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца.

Всем им предъявляются обвинения в нарушении п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года по обвинению в производстве и сбыте наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, после чего Голунова оправдали, а против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.