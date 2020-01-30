Москва, , 19:34 — REGNUM Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.

Уметбаев заявил, что не принимал участия в подбрасывании Голунову наркотиков, и просит смягчить ему наказание.

Также Уметбаев добавил, что никаких противозаконных действий не совершал.

По делу о превышении должностных полномочий в отношении Голунова обвинения предъявлены в нарушении п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения были сняты, а против пятерых сотрудников полиции, занимавшихся расследованием, завели уголовные дела.