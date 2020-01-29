Минск, , 22:29 — REGNUM Численность населения Белоруссии в 2019 году составила 9,4752 млн человек, закрепляя динамику демографического спада. Об этом говорится в опубликованных отчётах Белстата.

На начало 2018 года численность населения Белоруссии составила 9,4918 млн человек, на то же время годом ранее — 9,5047 млн человек (лучший показатель за десятилетие). С 2009 года численность населения сокращалась.

Убыль коренного населения отчасти компенсируется миграцией. При этом львиную долю мигрантов составляют прибывшие из стран СНГ.

По итогам 2019 года рождаемость в Белоруссии упала до уровня Великой Отечественной войны: за прошлый год родилось 87,851 тысячи детей (сопоставимо с 1945 годом). В 2018 году родилось 94,388 тысячи детей.

Правительство Белоруссии реализует госпрограммы и иные документы, декларируя озабоченность состоянием демографии. На днях было принято решение о повышении с 1 февраля «декретных» выплат и пособий по уходу за детьми.

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Минздрав Белоруссии тем временем озабочен «оптимизацией» родильных отделений больниц и роддомов. В связи с низкой рождаемостью планируются сокращения врачей и среднего медперсонала.

Минобразования Белоруссии в свою очередь уже «оптимизировало» численность профессорско-преподавательского состава вузов, а также школьных учителей, одновременно увеличив нагрузку. В отличие от школ и вузов сокращения работников не грозят дошкольным учреждениям — в детских садах спрос на места традиционно превышал предложение.

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