Минск, , 15:36 — REGNUM Правительство Белоруссии установило с 1 февраля по 30 апреля новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты республики.

«Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рублей 87 копеек, что на 3,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.,— сказано в официальном сообщении. — За счет роста цен на товары и услуги бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличился на 0,2%. Основной рост вызван изменением структуры бюджета прожиточного минимума (3,3%)».

«Средний БПМ» составит около $113 в эквиваленте. Для трудоспособного населения этот норматив составит 265,91 бел. руб. (почти $125,5), для пенсионеров — 184,2 бел. руб. (почти $87).

В связи с изменением БПМ с 1 февраля автоматически увеличены на 3,5% различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ, — пенсии, надбавки и повышения к ним, пособия по уходу за инвалидами и 80-летними, пособия на детей.

Белорусские чиновники уверены, что этих сумм достаточно для приобретения товаров и услуг, чтобы удовлетворить основные материальные и даже культурные потребности граждан. В министерстве отметили, что примерно половина расходов в семье с детьми уходит на продукты питания и пятая часть — на одежду и обувь.

Пособия на детей также пересмотрены. Единовременная выплата при рождении первого ребенка составит 10 БПМ (2398,7 бел. руб., или $1131), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ ($1584).

Ежемесячное пособие семьям на детей до 3 лет составит 50% БПМ (119,94 бел. руб., или $57), на ребёнка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ (167,91 бел. руб., или $79), и такое же пособие на детей в возрасте до 18 лет с ВИЧ.

Пенсии по возрасту также увеличены. Причём с нового года наступил очередной этап повышения пенсионного возраста.

«Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20% средней заработной платы для исчисления пенсий», — сообщило министерство.

В итоге минимальная пенсия в Белоруссии с 1 февраля будет 245,12 бел. руб. (почти $116). В этой сумме 59,97 бел. руб. — минимальный размер пенсии и 185,15 — доплата.

Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии) инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства назначена в размере 263,86 бел. руб. ($124,5), а детям-инвалидам до 18 лет при первой степени утраты здоровья — 191,9 бел. руб. ($90,5).

Доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших 75 лет, составят 44,98 бел. руб. ($21), а достигших 80 лет — 59,97 бел. руб. ($28). Надбавки к пенсиям инвалидам 1-й группы составят 59,97 бел. руб. и 29,99 бел. руб. ($14) — пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста.