Абуджа, , 21:03 — REGNUM Число жертв лихорадки Ласса в Нигерии составило 41, болезнь подтверждена у 258 человек, 29 января сообщает Agence France-Presse.

Согласно прошлому отчету национального центра контроля заболеваний, 24 января в стране насчитывалось 195 заболевших лихорадкой Ласса, 29 погибших.

Вирус Ласса является ближайшим родственником вируса Эбола и также вызывает смертельно опасную геморрагическую лихорадку.

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