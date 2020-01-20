Кигали, , 12:25 — REGNUM В то время как на востоке Руанды в районе границы с ДР Конго продолжается вакцинация от Эболы, многие жители региона, в частности, округа Рубаву, сообщают о своих опасениях по поводу вакцины, несмотря на призывы врачей о необходимости вакцинации. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, к настоящему моменту в Руанде было вакцинировано более восьми тысяч человек. Ожидается, что в округах Рубаву и Русизи должны быть вакцинированы более 200 тысяч человек.

«Жители продолжают откликаться на призывы сотрудников сферы здравоохранения», — заявил Каньякоре Уильямс, главный врач окружной больницы Гисеньи, который также отвечает за проведение вакцинации от Эболы в регионе.

«Нам удалось побеседовать с некоторыми местными жителями и узнать, как они относятся к вакцинации, некоторые из них опасаются вакцины из-за слухов, которые распространяются на улицах», — добавил он, сообщая о трудностях проведения вакцинации.

Пользуясь случаем, он предупредил жителей о том, что вакцинация — единственный способ защититься от Эболы, а также призвал их не верить слухам.

Как отмечают журналисты, в первую очередь вакцину от Эболы получают работники сектора здравоохранения, пограничных служб, полиции и граждане, занимающиеся торговлей на границе с ДР Конго.

По информации местных медицинских источников в округе Рубаву, в настоящее время вакцинация проводится на добровольных условиях.