Ухань, Китай, , 18:02 — REGNUM Китайский город Ухань из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии коронавируса покинули более пяти миллионов жителей, заявил 26 января мэр города Чжоу Сяньван.

«Из-за каникул в честь Чуньцзе и эпидемии более 5 млн жителей покинули Ухань», — сказал он, добавив, что в городе остались 9 млн человек.

По его словам, в настоящее время в больницах с подозрением на коронавирус находятся 2209 человек, еще у 643 пациентов наблюдается повышенная температура. Учитывая более 2,7 тыс. таких случаев, по нашим оценкам, диагноз коронавируса будет поставлен у около 45% из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Случаи заболевания зарегистрированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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