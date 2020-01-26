Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Состояние здоровья пассажиров, прибывающих в Тбилисский аэропорт проверяет специальная группа медиков. Об этом 26 января сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По данным журналистов, пристальное внимание уделяется тем, кто побывал перед прилетом в Китае или мог контактировать к инфицированными новым коронавирусом.

«К этому времени мы проверили 7 пассажиров, ни у одного из них не зафиксировано повышение температуры», — рассказала журналистам медик из группы проверки Нана Демурия.

Напомним, из вспышки новый болезни авиарейсы между Пекином и Тбилиси были приостановлены с 25 января до 1 февраля. Стоит отметить, что в городе Ухань, где впервые было зафиксировано новое заболевание, находятся граждане Грузии, которые рассказали, что происходит в городе.

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