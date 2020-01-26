Пекин, , 14:32 — REGNUM В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV, находятся грузинские граждане, и они рассказали послу Грузии в Китае Арчилу Каландии о ситуации там. Об 26 января этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я лично нахожусь в постоянном контакте со всеми тремя нашими согражданами, которые сейчас находятся в Ухане. Кроме того, сегодня утром я говорил с представителями муниципалитета Уханя и Министерства иностранных дел Китая», — рассказал Каландия.

Он сообщил, что население города обеспечено водой и питанием. Там каждый день проводится дезинфекция на разных объектах, ситуация находится под контролем. Со своими согражданами он общается через соцсети. Каландия отметил также, что меры профилактики проводятся по всей стране, а не только в Ухане.

Посол рассказал, что по прогнозам в феврале число заболевших в Китае вырастет, но жителям Грузии опасаться не стоит, так как в Китае местные власти борются с распространением болезни.

Стоит отметить, что в США зафиксирован уже третий случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV.