Луганск, , 14:35 — REGNUM Пленные, которые были переданы Украиной 29 декабря прошлого года Луганской Народной Республике во время обмена были вписаны из Луганской республиканской клинической больницы. Об этом со ссылкой на слова руководителя рабочей группы по обмену военнопленных республики Ольги Кобцевой сообщил 25 января «Луганский информационный центр».

Кобцева ометила, что освобожденным из плена окажут сопровождение в «получении и оформлении документов», а также в вопросах трудоустройства. Она также подчеркнула, что решение оставаться на территории республики или выезжать в РФ, это выбор освобожденных из плена. Также отмечается, что освобожденные лица получили единоразовую финансовую помощь.

ИА REGNUM напоминает, 29 декабря минувшего года между Киевом и республиками Донбасса произошел обмен пленными. Отметим, после обмена пленными стало известно, что треть из тех, кто был передан ЛНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.

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