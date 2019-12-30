Луганск, , 22:22 — REGNUM Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.

По словам главврача, первичный осмотр сотрудники больницы провели всем, кто прибыл в ЛНР по обмену удерживаемыми лицами.

Вольман «Из первых осмотров (у пациентов) уже выявлен ряд патологий, которые получены в результате воздействия на них физическими факторами, 20 пациентов признали то, что, находясь в плену, над ними проводились пытки, воздействие током, физическое и психологическое воздействие».

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом проведён 29 декабря. Луганск передал Киеву 25 человек, Киев Луганску — 63 человека.

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