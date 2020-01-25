Пекин, , 19:06 — REGNUM Информационное бюро Госсовета КНР проведет 26 января пресс-конференцию по вспышке коронавируса нового типа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По последним данным, число заразившихся новым типом коронавирусом в Китае достигло 1372 человек, 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Чтобы избежать распространения вируса, власти Китая закрыли на карантин 15 крупных городов страны, в том числе Ухань, Шанхай и Пекин.

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