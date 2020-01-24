Москва, 24 января 2020, 12:38 — REGNUM В России растёт количество граждан Украины, получивших российское гражданство. По данным МВД России, в 2019 году их количество превысило 299,4 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году, согласно данным МВД, обладателями российских паспортов стали 270 тысяч граждан Украины.
Читайте также: МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ
За прошедший год было принято почти 53,4 тыс. решений о предоставлении вида на жительство гражданам Украины, пишет «Интерфакс». На сегодняшний день на основании таких документов в стране проживает 155 863 украинцев. По данным МВД, ещё 53,9 тыс. граждан Украины получили разрешения на временное проживание в России.
Также по теме: Путин упростил получение гражданства России для украинцев
Всего за 2019 год Россию с частными визитами посетили 550,1 тыс. граждан Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В июле того же года этот порядок предоставления гражданства был распространён на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.