Москва, , 12:38 — REGNUM В России растёт количество граждан Украины, получивших российское гражданство. По данным МВД России, в 2019 году их количество превысило 299,4 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году, согласно данным МВД, обладателями российских паспортов стали 270 тысяч граждан Украины.

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За прошедший год было принято почти 53,4 тыс. решений о предоставлении вида на жительство гражданам Украины, пишет «Интерфакс». На сегодняшний день на основании таких документов в стране проживает 155 863 украинцев. По данным МВД, ещё 53,9 тыс. граждан Украины получили разрешения на временное проживание в России.

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Всего за 2019 год Россию с частными визитами посетили 550,1 тыс. граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В июле того же года этот порядок предоставления гражданства был распространён на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.