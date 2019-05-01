Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ

Москва, , 14:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Указ президента опубликован сегодня, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что российский лидер в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» постановил предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке некоторым иностранным гражданам.

Прежде всего упрощенной процедурой предоставления российского гражданства могут воспользоваться граждане Украины, которые проживали на территории Крыма и Севастополя, но по какой-то причине до 18 марта 2014 года выехали за пределы указанной территории, а также из детям, супругам и родителям и лицам без гражданства, проживавшим в Крыму и Севастополе до воссоединения.

Также данное право предоставляется всем гражданам Украины, которые имеют временное разрешение на проживание на территории России, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Кроме того, такое право предоставляется всем постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (так российские власти официально называют Донецкую и Луганскую народные республики) по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

Помимо прочего, упрощенной процедурой предоставления российского гражданства могут воспользоваться иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами, либо их родственники по прямо восходящей линии усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам.

Такая же возможность предоставлена гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.