Афины , , 01:10 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, экстрадирован во Францию, сообщила 23 января журналистам его греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

«Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как меня проинформировала моя французская коллега», — сказала она.

По её словам, после перемещение российского гражданина из Греции проводилось без предоставления соответствующей информации. При этом французские власти отказали в доступе к Виннику.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Соединённых Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.

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