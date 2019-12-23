Афины , , 20:22 — REGNUM Греческий госсовет, являющийся высшим административным судом страны, временно остановил реализацию решения греческого министерства юстиции о выдаче гражданина РФ Александра Винника властям Франции и США, сообщила 23 декабря журналистам адвокат Зои Константопулу.

По её словам, причиной такого решения стало признание опасности для Винника в случае исполнения требования о выдаче.

«Председатель 4-го отдела государственного совета издал временный приказ о приостановлении исполнения решения о выдаче Винника во Францию, США, Россию, признав опасность для Александра в случае его выдачи», — сказала Константопулу журналисту.

Кроме того, адвокат сообщила, что Александр Винник с 20 декабря объявил голодовку, и его здоровье ухудшается.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где он обвиняется в создании нелегальной криптобиржи.

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