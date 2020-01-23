Москва, , 14:38 — REGNUM ИА REGNUM публикует доклад профессора НИУ «Высшая школа экономики» Олега Матвейчева «Миссия Путина». В нём автор рассказывает о том, кто такой Владимир Путин, о его деятельности на посту президента, об отношениях с Западом и Украиной и многом другом. «Президент России Владимир Путин является не только признанным национальным лидером в нашей стране. Он, без преувеличения, — крупнейший мировой политик начала XXI в.», — пишет Матвейчев. То, о чем молчат другие, но хотят знать все — читайте в докладе.