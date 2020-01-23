Омск, , 15:02 — REGNUM В аэропорту Омска из-за вспышки нового типа коронавируса, которая произошла в Китае, усилен санитарно-карантинный контроль. Как пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 23 января, пока из Омска нет прямых рейсов в Китай, однако уже 12 февраля планируется запустить первый чартер на остров Хайнань.

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«В целях предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний из-за рубежа специалистами Управления Роспотребнадзора по Омской области проводится санитарно-карантинный контроль в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Омск (Центральный)», — уточнили в ведомстве.

Всем прибывшим из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран с помощью дистанционного прибора измеряют температуру тела. С начала января в омском аэропорту уже досмотрено 4358 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. По последним данным, количество заболевших уже превысило 600 человек, 17 человек скончались.

На сегодня вирус уже значительно расширил географию своего распространения. Случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Южной Корее, Таиланде.

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