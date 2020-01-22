Красноярск, , 22:25 — REGNUM В международном аэропорту Красноярска в связи с опасностью нового коронавируса из Китая введён усиленный контроль за состоянием здоровья прилетающих пассажиров. Об этом 22 января со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает региональный портал Newslab.ru.

В настоящее время все службы аэропорта, ответственные за приём пассажиров, приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора температура тела измеряется у каждого прилетающего. Особое внимание уделяется рейсам, прилетающим из Китая.

Сообщается, что подозрений на «китайскую пневмонию» не возникло пока ни в одном случае проверки. Тем не менее в аэропорту уже организована дежурная служба на случай, если заражение будет обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования медики не подтвердили наличие нового коронавируса из Китая в организме китайского студента, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Молодой человек прилетел из Китая в Санкт-Петербург неделю назад и в связи с плохим самочувствием сам обратился к медикам.

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В петербургском международном аэропорту «Пулково» всех пассажиров, прибывших из КНР, проверяют с помощью тепловизоров, которые помогают выявить людей с повышенной температурой тела.

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