Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM В петербургском международном аэропорту «Пулково» всех пассажиров, прибывших из КНР, проверяют с помощью тепловизоров, которые помогают выявить людей с повышенной температурой тела. Это необходимо для предотвращения проникновения в РФ смертельного коронавируса.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на повышенные меры безопасности, «аэропорт Пулково работал и работает в штатном режиме», сообщили ИА REGNUM вечером 22 января в пресс-службе ООО «ВВСС», управляющей компании аэропорта.

Напомним, в Петербург из Китая 22 января прибыл гражданин РФ, который обратился в медпункт аэропорта с признаками острой респираторной инфекции. Мужчину срочно госпитализировали в инфекционную больницу им. Боткина. Результаты лабораторных анализов будут известны утром 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, у гражданина КНР, обратившегося ранее в поликлинику Петербурга и госпитализированного в больницу, при проверке не нашли признаков коронавируса.

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