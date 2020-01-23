Москва, , 11:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Алексея Маклакова, победителя олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей», и предоставить студентам педагогических вузов возможность участия в действующих конкурсах профессионального мастерства среди учителей.

В среду, 22 января в рамках встречи Президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одарённых детей «Сириус» серебряный медалист по направлению «Педагогическое образование» первого сезона и победитель по направлению «Педагогическое образование» второго сезона олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» студент Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Алексей Маклаков обратился к Главе государства с просьбой: «Сегодня у нас существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников — чаще всего действующие педагоги, только действующие. А для студентов конкурсов профессионального мастерства (я проанализировал и сам где участвовал) только два, один из них — это олимпиада «Я профессионал», которая входит в платформу проектов «Россия — страна возможностей», которую Вы лично курируете. Можно ли сейчас в действующие конкурсы, например, «Учитель года» или, например, «Учитель будущего», который недавно вышел, включить раздел для студентов педагогических специальностей и, может быть, просто для студенческого сообщества? Потому что хочется работать на свое творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство еще на этапе обучения в вузе».

Президент России Владимир Путин поддержал предложенную инициативу: «Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник «Сириуса» — Вам приходят такие светлые идеи. Обязательно подумаем, постараемся реализовать».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что на платформе действует большое количество проектов, которые специально созданы для участия студентов: студенческая олимпиада «Я — профессионал», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года».

«В большинстве других проектов нашей платформы также действуют отдельные треки или номинации, принять участие в которых могут студенты различных образовательных учреждений: это и всероссийский конкурс «Доброволец России», и конкурс «Мастера гостеприимства», и «Грантовый конкурс молодежных инициатив», и конкурс для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв», и соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», и конкурс «Моя страна — моя Россия», и международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и другие проекты», — уточнил Алексей Комиссаров.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» проводится впервые. Проект стартовал на платформе «Россия — страна возможностей» 19 ноября 2019 года и реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Заявки на конкурс принимались до 31 декабря 2019 года.

«За почти 1,5 месяца было подано более 39,5 тысяч заявок. В настоящее время идет этап тестирования, который продлится до 31 января. Важно отметить, что во время регистрации, мы не ограничивали в подаче заявок студентов педагогических вузов — они могли зарегистрироваться и пройти этап тестирования, проверив свои знания и силы. Однако дальнейшее участие в проекте возможно только для команд общеобразовательных учреждений», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Перед запуском каждого нового сезона проекта мы обязательно собираем мнения экспертов, представителей профессионального сообщества, самих конкурсантов и, конечно, участников других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Полностью поддерживаю инициативу Алексея Маклакова. К старту второго сезона проекта «Учитель будущего» мы обязательно проработаем формат участия в конкурсе команд студентов педагогических вузов России», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года в сочинском «Сириусе» состоялось первое заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Оно проходило в необычном, новом формате: все ключевые идеи создавали сами победители и призеры проектов, а после — обсуждали их с членами Наблюдательного совета. Следующим таким мероприятием станет форум «Россия — страна возможностей», который пройдет в 2020 году и объединит талантливых людей со всей страны: управленцев, добровольцев, студентов, школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналыи финал, который продлится целую неделю.

По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трех участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды. Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Они получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

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