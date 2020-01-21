Москва, , 11:35 — REGNUM Участники профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — получили доступ к дистанционному тестированию. Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Участники конкурса «Учитель будущего» Предоставлено пресс-службой конкурса «Учитель будущего»

Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали более 39 тысяч учителей страны. Оргкомитет проекта возглавляет исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Старт дистанционного этапа был дан в 10 утра по московскому времени.

«Участники будут проходить тестирование с 21 по 31 января. Всего подготовлены 3 блока заданий: предметное тестирование, тест по возрастной психологии и педагогике, а также тест по нормам языка и культуре речи, — уточнил руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев, — Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. До основного теста в каждом блоке тестирования участникам будет предложено пройти демонстрационный тест».

По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трех участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды. Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника конкурса и доступ к базе знаний (электронная библиотека и вебинары) в личных кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.

Конкурсные испытания «Учитель будущего» Предоставлено пресс-службой конкурса «Учитель будущего»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналыи финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Они получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.