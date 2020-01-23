Магадан, Магаданская область, , 09:10 — REGNUM До пяти лет лишения свободы может грозить магаданцу, напавшему на полицейских, находящихся при исполнении своих обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

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Прокуратура Магадана утвердила обвинительный приговор в отношении 48-летнего жителя Колымы, который применил насилие в отношении представителей власти — сотрудников полиции.

По версии следствия, в октябре 2019 года злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. Не желая быть привлечённым к ответственности, водитель попытался скрыться, применив к сотрудникам полиции насилие.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу: обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, под суд в Северной Осетии пошли участники нападения на полицейских.