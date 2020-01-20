Ардон, Северная Осетия, , 11:12 — REGNUM Троих жителей Северной Осетии будут судить за нападение на сотрудников полиции, совершенном в мае 2019 года. В зависимости от роли каждого их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, в хищении оружия и боеприпасов и грабеже, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, в ночь на 12 мая 2019 года сотрудники ДПС в городе Ардоне остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2109», которым управлял один из злоумышленников. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выполнять требования полицейских хулиган отказался, при этом угрожая им. На подмогу ему подъехали еще двое.

В результате возник конфликт, в ходе которого полицейских избили, у одного их них отобрали табельное оружие и телефон. Скрывшихся с места преступления хулиганов нашли спустя некоторое время. У одного из них было обнаружено похищенное оружие.