Бразилиа, , 02:33 — REGNUM Информация о возможном заражении коронавирусом прибывшей из Китая гражданки Бразилии была опровергнута Минздравом страны. Заявление об этом 23 января было опубликовано на сайте министерства.

«В настоящий момент в Бразилии не выявлено ни одного случая подозрения на неизвестную пневмонию, связанную с заболеванием в Китае», — говорится в заявлении.

Подозрение на коронавирус возникло у управления здравоохранения штата Минас-Жерайс в отношении прилетевшей из Китая несколько дней назад 35-летней гражданки Бразилии. Женщина обратилась к медикам с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

По мнению врачей, у женщины не отмечается клинических признаков, говорящих о тяжести заболевания. Кроме того, она прилетела из Шанхая и во время своего нахождения в Китае не посещала Ухань, в котором произошла вспышка болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждать необходимость объявления режима чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.

Ранее временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса ввели власти Китая.

Читайте также: Власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ВОЗ продолжит обсуждение нового коронавируса 23 января