Ухань, Китай, , 22:59 — REGNUM Временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй ввели власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом 22 января сообщила местная газета Global Times.

По данным издания, в городе Ухань приостановлена работа городского метро и автобусов. Рейсы с вокзалов и из аэропортов будут прекращены с 10:00 (05:00 мск). Такое решение принято властями на фоне роста числа заболевших новым типом коронавируса.

Население города Ухань составляет около 11 млн человек. Число заразившихся новым типом коронавируса составило на 22 января 473 человека, из них в провинции Хубэй заболели 444 человека. Вирус выявлен у больных в 25 провинциях и городах центрального подчинения в Китае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае количество скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, составило 17 человек.

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