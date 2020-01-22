Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Водители Петербурга обвиняют управляющую компанию платной трассы Западный скоростной диаметр (ЗСД) в «обмане» в связи с повышением платы за проезда с 18 января. По словам горожан, даже по транспондеру рост тарифа для некоторых водителей составил более обещанных «средних 16%». Тему активно обсуждают в социальных сетях, заодно критикуя и качество платной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из водителей продемонстрировал скриншоты, согласно которым раньше он платил за проезд от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки 87,6 рублей по транспондеру, а теперь — 173,3 рубля.

«Обманули в очередной раз. Слабо всем разом отказаться от поездок по ЗСД?» — задается риторическим вопросом пользователь «Кирилл Лебедев». Среди ответов поступило предложение перекрыть трассу в знак протеста, встав на «аварийках» на выездах, но особой поддержки оно не получило.

«Нет никаких 16%, либо у них там у всех по математике двойки были. А вообще — свинство, конечно. Ещё и с учётом постоянного ограничения 80−90 на ЗСД и камер. И швы, сплошные швы «тыгыдык, тыгыдык», — возмутилась «Лейла Ахмедова».

Многие водители не понимают, почему должны платить больше с 2020 года. «Стал короче путь? Или дорога стала ровнее? Пробок на КПП стало меньше? А может, штрафов за скорость там нет? Так за что платить должны больше?» — недоумевает «Константин Леонов».

Горожане обсуждают тот факт, что налогоплательщики и так уже потратились на возведение трассы, которая является платной. С увеличением тарифа смысл пользования ЗСД отпал, полагают они. «Раньше можно было заплатить 200 рублей, чтоб втопить там 220 и за 10 минут проехать, а теперь смысла в ЗСД нет. Быстрее там не проехать, дешевле не выходит, ближе тоже вряд ли», — рассуждает «Леонов».

Некоторые водители вступаются за компанию «Магистраль Северной столицы», указывая, что «спрос рождает предложение», а бизнесу нужны деньги, чтобы на них строить еще и Восточный скоростной диаметр (ВСД).

«Строить на те же самые [деньги], что и ЗСД — деньги налогоплательщиков, а потом с них ещё и собирать дань», — предлагает свой взгляд на проблему «Алексей Игнатьев». В ответ на обвинение жалующихся в «нытье» они указывают, что «не ноют», а сравнивают качество предоставляемых услуг.

Петербуржцы также сомневаются, что состояние трассы можно назвать хорошим, если, подлетая перед набережной Екатерингофки на шве, «можно улететь в космос». Автовладельцы называют некоторые участки ЗСД «стиральной доской», указывают, что на некоторых отсутствует освещение, а также водители страдают от колеи.

Петербурженка «Светлана Забелина», например, назвала дорожное покрытие ужасным, так что призналась, что приветствует ограничение скорости до 90 км/ч, на которое жалуются другие, так как ехать быстрее «по такой колхозной тропе страшно».

«В июне прошлого года я не испугалась и доехала от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и обратно, в том числе и по платным дорогам, а в августе до Лиссабона и обратно, и уверяю вас, покрытие ЗСД — самое позорное для платной автодороги из тех, что я видела», — заключила она.

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Новые тарифы вступили в силу с 18 января. Проезд за наличные для всех категорий транспортных средств подорожал примерно в 1,5 раза, по транспондеру же, обещали в компании «Магистраль Северной столицы», удорожание не должно превышать примерно 16%. Однако на некоторых участках оно оказалось почти двукратным, в том числе по загруженному участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова.

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