Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Смольном считают закономерным рост тарифов на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по инвестициям.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что ЗСД изначально создавался как платная трасса, альтернативная привычным городским дорогам, и для многих возможность быстро выехать из города или добраться до аэропорта в час пик без пробок — это решающие аргументы в пользу такой услуги.

«Увеличение тарифов закономерно, учитывая масштабное развитие проекта ЗСД. Проектируются и вводятся новые развязки, используются технические усовершенствования, увеличиваются рабочие места — при этом дорога становится все более востребованной, в том числе и среди «гостевых» пользователей. Это ключевой момент: больше всего подорожают именно разовые поездки за наличный расчет — это чуть более 15% от всего трафика на ЗСД. В этом случае петербуржцы, которые постоянно пользуются дорогой по транспондеру, меньше всего почувствуют изменения в ценах. При этом установленная ЗСД стоимость проезда не превысит максимального значения, предусмотренного финансовой моделью проекта», — подчеркнули в комитете.

Как сообщалось ранее, с 18 января 2020 года на ЗСД вступают в силу новые тарифы, согласно которым проезд для водителей за наличные подорожает примерно в 1,5 раза для всех категорий транспортных средств. Удорожание по транспондеру в среднем составит 16%. Однако даже с таким проездным стоимость сквозного проезда по загруженному участку ЗСД, от Богатырского проспекта до набережной Макарова, поднимется с 62 до 99 рублей, то есть почти вдвое.

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