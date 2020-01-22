Ташкент, , 14:41 — REGNUM Оплату за отопление в Узбекистане предлагают ограничить месяцами отопительного сезона. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, опубликованном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Проект документа также предлагает изменить порядок оплаты за отопление. Для физических лиц оплата будет производиться не позднее 10 числа каждого месяца после отопительного периода и 30 числа — для юридических лиц.

Напомним, с отопительного сезона 2020−2021 годов в Узбекистане вводится новый порядок уплаты за услуги централизованного теплоснабжения. Расчет за отопление переводится на систему оплаты в расчете за 1 кв. метр отапливаемой площади на один день отопительного периода.

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