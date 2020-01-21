Ташкент, , 14:35 — REGNUM Горячее водоснабжение и отопление в трех районах Ташкента отключило государственное унитарное предприятие (ГУП) «Тошиссиккуввати», сообщили 21 января в пресс-службе хокимията (администрации) города.

Отмечается, что горячее водоснабжение в Ташкенте будет отключено в Чиланзарском, Олмазарского и Шайхонтохурского районах. Отключение отопления связано с повреждением на тепловых сетях в Олмазарском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на сентябрь 2019 года в ремонте в Узбекистане нуждались 4 512 км или 32% водоводов, 19 753 км или 36% — водопроводных сетей и 567 км или 31% канализационных коллекторов.

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