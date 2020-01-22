Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Степногорский городской суд приговорил бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Акмолинской области Казахстана к штрафу в размере 12 млн тенге ($31,8 тыс.), сообщили в агентстве по противодействию коррупции.

По версии суда, сотрудник колонии получил взятку в размере 400 тыс. тенге ($1061) от родственника заключенного за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания. Замначальника колонии пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также лишен звания майора юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Кокчетавский городской суд приговорил бывшего руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Казахстана к штрафу в размере 2,15 млн тенге ($5,7 тыс.) за хищение бюджетных средств.

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