Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Кокчетавский городской суд приговорил бывшего руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Казахстана к штрафу в размере 2,15 млн тенге ($5,7 тыс.), сообщает в антикоррупционной службе республики.

Руководитель областного управления и его заместитель признаны виновными в хищении бюджетных средств путем их растраты. Оба чиновника также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Напомним, 17 января в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщили, что против акима (главы) Павлодарской области Булата Бакауова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии Бакауова с должности главы региона.

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