Москва, , 08:28 — REGNUM В России из-за внедрения технологии 5G вырастет количество DDoS-атак, сообщил руководитель департамента системных решений фирмы по кибербезопасности Group-IB Антон Фишман.

Он отметил, что более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы.

«Например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, DDoS-атака может быть использована в том числе как отвлекающий маневр при хищении денег из банка или вывода из строя сервиса или услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что главные направления, требующие внимания при противодействии киберпреступлениям, это DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Он пояснил, что количество DDoS-атак увеличилось, их качество изменилось, кроме того, обнаруживать их достаточно сложно.

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