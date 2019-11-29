Москва, , 07:38 — REGNUM Широкое распространение сетей 5G приведёт к увеличению мощности и частоты DDoS-атак, говорится в отчёте Hi-Tech Crime Trends, подготовленном компанией Group-IB.

По мнению экспертов, провайдеры могут столкнуться с новыми атаками в связи с доступом злоумышленников к большему набору IP-адресов и увеличением пропускной способности сетей.

«Подключение IoT-устройств к сетям 5G значительно увеличит количество небезопасных устройств, которые могут быть использованы для проксирования», — говорится в документе.

Также эксперты прогнозируют масштабирование практики распространения вредоносных программ через взломанные устройства.

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