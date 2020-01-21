Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает граждан быть бдительными ввиду усиления ветра. Во вторник, 21 января, северную столицу обдувает ветрами с порывами до 17−18 м/с.

По информации Северо-Западного УГМС, в среду, 22 января, ситуация не улучшится — в Петербурге ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 17 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, оставить машины в гаражах или парковать вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций, на улице же обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девушки от удара током на проспекте Обуховской Обороны 20 января, когда тоже наблюдался сильный ветер.

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На предприятии «Ленсвет» сообщили, что, предположительно, обрыв сети произошел из-за сильного ветра либо под влиянием «внешних факторов».