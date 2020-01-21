Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Трагическую гибель 24-летней девушки в Невском районе Петербурга, произошедшую из-за поражения электрическим током у фонарного столба, будут расследовать не только правоохранительные органы, но и предприятие, отвечающее за наружное освещение территории города, эксплуатацию и техническое обслуживание электросетей. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранним утром 20 января женщина сообщила в полицию, что у дома № 269/2 по проспекту Обуховской Обороны обнаружила тело знакомой, 1995 года рождения. Прибывшие полицейские установили у погибшей признаки поражения электротоком, рядом находились оголенные провода системы освещения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — отметили в Главке МВД.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, которое и ведет расследование этого дела, добавляют, что девушка в момент поражения током выгуливала свою собаку.

В свою очередь в пресс-службе СПб ГБУ"Ленсвет» уточняют, что несчастный случай произошёл у дома 18 по 2-му Рабфаковскому переулку. Оборвавшийся провод наружного внутриквартального освещения смертельно травмировал 24-летнюю девушку. Пострадавшая погибла на месте от электрического разряда в 220 Вольт.

«Предположительно, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов. Адрес был в технически исправном состоянии», — отметили в «Ленсвете».

Напомним, в Петербурге в последние дни отмечается сильный ветер, в порывах до 18 м/с.

Руководство учреждения назначило внутреннюю комиссию по расследованию причин произошедшего, сотрудники «Ленсвета» также сотрудничают с правоохранительными органами, расследующими трагедию.

Как отметили в пресс-службе, представители компании находятся на связи с подругой погибшей. Мать погибшей девушки уже прибыла из Липецка в Санкт-Петербург. В ближайшее время руководство «Ленсвета» готово с ней встретиться.

«Приносим свои соболезнования семье погибшей с произошедшей трагедией, со стороны учреждения готовы оказать необходимую помощь», — отметили в «Ленсвете».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге девушку убило током у фонарного столба