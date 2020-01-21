Москва, , 14:43 — REGNUM Самым популярным направлением для авторских туров по России (это тур с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек) стал Краснодарский край, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятёрке лидеров оказались Крым, Алтай, Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия. Также в топ-10 вошли Красноярский край, Ставрополье, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Отмечается, что ежегодно авторские туры в России выбирают более 1 млн человек. Больше всего пользуются спросом гастрономические туры, йога-туры, фитнес-туры, треккинг-туры, экспедиции и горные восхождения и фото-туры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, в 2020 году летние туры на российский юг подорожают. Отели курортов России в среднем подняли цены на 5%.

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