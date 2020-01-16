Москва, , 11:21 — REGNUM Самым лучшим курортом России для отдыха, катания на лыжах и сноуборде на праздник — Всемирный день снега — 2020 (World Snow Day 2020) стал «Роза Хутор» (Сочи), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — курорт «Красная Поляна» (Сочи), не третьем — Шерегеш (Кемеровская область). Также в пятерке лидеров оказались Белокуриха (Алтайский край) и курорт «Горный Воздух» (Южно-Сахалинск).

Также в топ-10 лучших курортов России для отдыха в День снега вошли Домбай (Карачаево-Черкесия), Красногорск (Московская область), Завьялиха (Челябинская область), Чусовой (Пермский край) Хибины (Мурманская область) и курорт «Игора» (Ленинградская область).

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день снега — или День зимних видов спорта —отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января начиная с 2012 года.

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